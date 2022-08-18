4 مرشحين لمنصب محافظ البنك المركزي المصري بعد استقالة طارق عامر.. من هم؟





تم تعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي في 27 تشرين الثاني 2015، على أن تستمر ولايته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى من قبل رئيس الجمهورية. وعامر هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر، وزير الحربية المصري الأسبق، ونجل المهندس حسن عامر، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وكان يشغل رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري.

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وكشفت مصادر مطلعة لـ "العربية.نت"، أن التكهنات حول منصب محافظ البنك المركزي المصري تدور حول حسن عبد الله، الذي يعتبر أقوى المرشحين لخلافة عامر، والمصرفي هشام عز العرب، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي. وتناولت الترشيحات رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في الحكومة المصرية، وأخيراً جمال نجم، الذي يشغل منصب نائب المحافظ والذي أشارت المصادر إلى أن فرصته ضعيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين. فيما لم يعلن عن استقالة محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، سوى خلال الساعات الماضية، إلا أن بورصة الترشيحات انطلقت لتدور حول 4 شخصيات لخلافته.تم تعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي في 27 تشرين الثاني 2015، على أن تستمر ولايته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى من قبل رئيس الجمهورية. وعامر هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر، وزير الحربية المصري الأسبق، ونجل المهندس حسن عامر، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وكان يشغل رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري.وكشفت مصادر مطلعة لـ "العربية.نت"، أن التكهنات حول منصب محافظ البنك المركزي المصري تدور حول حسن عبد الله، الذي يعتبر أقوى المرشحين لخلافة عامر، والمصرفي هشام عز العرب، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي. وتناولت الترشيحات رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في الحكومة المصرية، وأخيراً جمال نجم، الذي يشغل منصب نائب المحافظ والذي أشارت المصادر إلى أن فرصته ضعيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين.





من أبرز قراراته تحرير الجنيه المصري مقابل الدولار في الأول من تشرين الثاني 2016، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في مصر، كما ساهم من خلال مبادرات عديدة في نشر ثقافة الشمول المالي.



أما هشام عز العرب فهو مصرفي مصري شغل عدة مناصب إدارية عالمية في عدد من البنوك مثل جي بي مورغان تشيس ودويتشه بنك. وفي العام 2002 شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي - مصر، وكان عضو مجلس إدارة شركة "فيرفاكس إفريقيا"، وعضو المجلس الاستشاري الإقليمي لمؤسسة ماستر كارد.



وتم إعلان استقالة عز العرب من منصبه في البنك التجاري الدولي في تشرين الاول 2020.



أما حسن عبد الله، فهو من مواليد أغسطس عام 1960، وحاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية عام 1982، وفي نفس العام، بدأ عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، وتنقّل في تخصصات مصرفية مختلفة. وطارق عامر هو محافظ البنك المركزي المصري منذ 27 تشرين الثاني 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه. وهو حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والإدارة من الجامعة الأميركية بالقاهرة. وشغل "عامر" منصب نائب محافظ البنك المركزي إبان فترة فاروق العقدة، منذ 2003 وحتى 2008. وكان أبرز المرشحين لخلافته.من أبرز قراراته تحرير الجنيه المصري مقابل الدولار في الأول من تشرين الثاني 2016، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في مصر، كما ساهم من خلال مبادرات عديدة في نشر ثقافة الشمول المالي.أما هشام عز العرب فهو مصرفي مصري شغل عدة مناصب إدارية عالمية في عدد من البنوك مثل جي بي مورغان تشيس ودويتشه بنك. وفي العام 2002 شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي - مصر، وكان عضو مجلس إدارة شركة "فيرفاكس إفريقيا"، وعضو المجلس الاستشاري الإقليمي لمؤسسة ماستر كارد.وتم إعلان استقالة عز العرب من منصبه في البنك التجاري الدولي في تشرين الاول 2020.أما حسن عبد الله، فهو من مواليد أغسطس عام 1960، وحاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية عام 1982، وفي نفس العام، بدأ عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، وتنقّل في تخصصات مصرفية مختلفة.





في 1999 تولّى منصب المدير العام للبنك، واستمر حتى العام 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.



أما رانيا المشاط التي تشغل منصب وزيرة التعاون الدولي فهي من مواليد 20 حزيران 1975، وحاصلة على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند، في كوليج بارك عام 2001 وفي العام 1988 انتقل حسن عبد الله إلى فرع البنك بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط، واستمر لمدة عام قبل أن يعود للقاهرة. وفي العام 1994 تم ترقيته لمنصب مساعد المدير العام.في 1999 تولّى منصب المدير العام للبنك، واستمر حتى العام 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.أما رانيا المشاط التي تشغل منصب وزيرة التعاون الدولي فهي من مواليد 20 حزيران 1975، وحاصلة على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند، في كوليج بارك عام 2001

(العربية)