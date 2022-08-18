في استونيا... أسعار الكهرباء ترتفع بشكل ملحوظ

Advertisement

سجل سعر الكهرباء في إستونيا ارتفاعا قياسيا بلغ 682.05 يورو لكل ميغاواط/ساعة، أمس الأربعاء.وقالت بوابة البث الحكومية الإستونية إن "متوسط التكلفة اليومية للكهرباء في إستونيا سجل يوم الأربعاء مستوى قياسيا هذا العام بلغ 682.05 يورو لكل ميغاواط/ساعة"، مشيرة إلى أنه تم تحديد الحد الأقصى للتعريفة عند 4000 يورو لمدة ساعة واحدة، وكان سعر الحد الأدنى للتعريفة الجمركية 305.72 يورو لكل ميغاواط/ساعة.وتم تسجيل الارتفاع القياسي السابق لسعر الكهرباء في إستونيا في 8 أغسطس الماضي، عندما وصل السعر إلى 500.65 يورو لكل ميغاواط/ساعة."نوفوستي"