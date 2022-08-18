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إقتصاد

مخزون المانيا من الوقود... الى اي مدى يمكن ان يكفيها؟

Lebanon 24
18-08-2022 | 12:00
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خلص تقرير لوكالة "بلومبرغ"، نشر الأربعاء، إلى أن ألمانيا ستكافح للحصول على ما يكفي من الغاز الطبيعي خلال الشتاء القادم، حتى لو تم تجديد الاحتياطيات بما يتماشى مع الأهداف الحكومية.

ونقلت الوكالة عن رئيس الشبكة الفيدرالية الألمانية كلاوس مولر، أنه في حال التوقف التام للواردات من روسيا، فإن ألمانيا لن يكون لديها سوى ما يكفي من الغاز لمدة شهرين ونصف الشهر.
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كذلك أشار رئيس الوكالة، التي تشرف على توزيع الغاز في ألمانيا، إلى أن قرار ملء جميع مرافق تخزين الغاز الألمانية بنسبة 95% بحلول نوفمبر المقبل، غير ممكن التحقيق على أرض الواقع. 

ووفقا للمسؤول الألماني، فإنه في الوقت الراهن تتم عملية تعبئة المستودعات بالغاز بشكل "أسرع قليلا من ذي قبل"، لكن هذه "ليست إشارة إلى أنه يمكننا الاسترخاء".

وتسابق ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، الزمن لملء مستودعاتها بعد أن تراجعت تدفقات الوقود الأزرق عبر "السيل الشمالي-1" بسبب العقوبات الغربية، مما أدى إلى تفاقم أسوأ أزمة طاقة في أوروبا منذ عقود والتي يبدو أنها ستستمر حتى العام المقبل. وحثت الحكومة الألمانية على خفض الاستهلاك ودعت إلى التقنين وفرضت هذا الأسبوع ضريبة على استخدام الغاز الطبيعي."نوفوستي"

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