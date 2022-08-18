ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله صباح اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 32,750 و32,700.وكان سعر صرف الدولار قد سجل مساء أمس ما بين 32475 - 32525 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.