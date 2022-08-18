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إقتصاد

هل يتم تثبيت الدولار على الـ20 الف؟

Lebanon 24
18-08-2022 | 02:48
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أشار وزير الاقتصاد أمين سلام، في حديث إلى صوت كل لبنان، إلى أنّ مجلس النواب بصدد إقرار موازنة 2022 التي كان من المفترض أن تسبق تحديد أي سعر للصرف أو للدولار الجمركي. 
وأكد سلام أنه كان يفضّل أن يكون هناك توحيد لسعر الصرف بشكل ممنهج أكثر، إنّما بسبب الوضع الطارئ في البلد أصبح دولار الـ 1500 ليرة غير منصف. 
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وأكد أن ما يشاع عن الـ 20 ألف ليرة بالنسبة لسعر الدولار الجمركي ليس رسمياً بعد، لأنّ السعر سيُّتفق عليه في خلال الأيام المقبلة بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان. 
وفي السياق، تخوّف سلام من قيام التجار بتخزين المواد الغذائية، لذلك طلبت الوزارة قوائم من التجار بالمواد التي اشتروها سابقاً على سعر الـ 1500 بهدف تطبيق الرقابة منعاً للفوضى. 
واعتبر سلام أن المشكلة الأساسية في موضوع الأمن الغذائي تكمن في مسألة ضبط الحدود البرية، ولا ندري حتى الآن ما هو مصدر المواد المهرّبة، لكننا نقوم بمتابعة الأمر.
 
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