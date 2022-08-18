الدولار يُواصل إرتفاعه... إليكم ما سجّله عصر اليوم

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إرتفاعه، وبلغ عصر اليوم، 33050 - 33150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 32700 - 32750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.