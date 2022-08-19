31
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
المركزي التركي يفاجئ الأسواق..هذا ما قام به!
Lebanon 24
19-08-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة على الليرة خلال أسبوع (ريبو) بمقدار 100 نقطة أساس، من مستوى 14% إلى مستوى 13% على أساس سنوي.
وجاء القرار مخالفا لتوقعات المحللين الذين أشاروا إلى أن المركزي التركي على الأرجح سيبقي على سعر الفائدة عند مستواه الحالي.
Advertisement
وكان المركزي التركي قد أبقى على سعر الفائدة ثابتا منذ بداية العام الجاري، على الرغم من تراجع الليرة التركية، وأصبح هذا التخفيض هو الأول منذ بداية العام الجاري 2022.
وعقب القرار ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية بنسبة 0.75% إلى 18.0873 ليرة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ"، وللمقارنة فقد جرى تداول العملة التركية في نهاية كانون التاني الماضي عند مستوى 13.5 ليرة للدولار.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمرة الثانية.. مذيعة الـ"أم تي في" السابقة تدخل القفص الذهبي (صورة)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. مذيعة الـ"أم تي في" السابقة تدخل القفص الذهبي (صورة)
14:00 | 2022-08-18
18/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات
Lebanon 24
بُشرى بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات
12:43 | 2022-08-18
18/08/2022 12:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أحداث حاسمة ينتظرها لبنان.. ما الذي سيجري خلال أشهر؟
Lebanon 24
5 أحداث حاسمة ينتظرها لبنان.. ما الذي سيجري خلال أشهر؟
02:30 | 2022-08-19
19/08/2022 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار قريباً.. هل سينخفض؟
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار قريباً.. هل سينخفض؟
02:38 | 2022-08-19
19/08/2022 02:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-08-18
18/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:45 | 2022-08-19
الدولار إلى مزيدٍ من الارتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟
08:26 | 2022-08-19
وزير الماليّة يُوقّع 3 قرارات... ما هي؟
07:00 | 2022-08-19
السجن 13 عاما لأحد أكبر أثرياء الصين... من هو؟ (صورة)
06:20 | 2022-08-19
الأسهم الأوروبية تنخفض.. ومخاوف الركود ترتفع!
06:06 | 2022-08-19
تحذير من نقابة الوكلاء البحريين... ماذا في التفاصيل؟
05:00 | 2022-08-19
لتعزيز الاقتصاد في بلادها..اليابان تحث مواطنيها على هذا الامر!
فيديو
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
19/08/2022 17:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
19/08/2022 17:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
19/08/2022 17:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact