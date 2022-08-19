المركزي التركي يفاجئ الأسواق..هذا ما قام به!

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة على الليرة خلال أسبوع (ريبو) بمقدار 100 نقطة أساس، من مستوى 14% إلى مستوى 13% على أساس سنوي.

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وجاء القرار مخالفا لتوقعات المحللين الذين أشاروا إلى أن المركزي التركي على الأرجح سيبقي على سعر الفائدة عند مستواه الحالي.وكان المركزي التركي قد أبقى على سعر الفائدة ثابتا منذ بداية العام الجاري، على الرغم من تراجع الليرة التركية، وأصبح هذا التخفيض هو الأول منذ بداية العام الجاري 2022.وعقب القرار ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية بنسبة 0.75% إلى 18.0873 ليرة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ"، وللمقارنة فقد جرى تداول العملة التركية في نهاية كانون التاني الماضي عند مستوى 13.5 ليرة للدولار.