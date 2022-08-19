بعد ارتفاعه امس..اليكم تسعيرة الدولار الصباحية!

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، ما بين 33050 و33150 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الخميس، ما بين 33350 و33450 ليرة لبنانية للدولار الواحد



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