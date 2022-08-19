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إقتصاد
الأسهم الأوروبية تنخفض.. ومخاوف الركود ترتفع!
Lebanon 24
19-08-2022
|
06:20
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انخفضت الأسهم الأوروبية لتتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية، بفعل المخاوف من دفع الاقتصاد العالمي إلى دائرة الركود بسبب تشديد السياسات النقدية والضغوط التضخمية وأزمة أسعار الطاقة.
فقد انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3%، كما انخفضت أسهم شركات قطاع السفر، ومن بين الأسهم التي شهدت انخفاضاً كبيراً سهم شركة "سودكسو" الفرنسية لخدمات تقديم الطعام، والذي تراجع بنسبة 1.9%.
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ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.3% إذ تبددت المكاسب في الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية والنفط وأسهم قطاعي التعدين والأغذية والمشروبات بفعل الخسائر في قطاعي العقارات والبيع بالتجزئة.
وقفز سهم "إف.إل.إس ميدث" بنسبة 7.3% بعدما رفعت الشركة توقعاتها لحجم المبيعات السنوي، إذ فاقت شركة إنتاج الأسمنت ومعدات التعدين توقعات الأرباح في الربع الثاني.
وشهدت أسعار المنتجين الألمان في تموز أعلى زيادة لها على الإطلاق على أساس سنوي وشهري مع ارتفاع تكاليف الطاقة، بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.3%.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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