الدولار إلى مزيدٍ من الارتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 33225 - 33275 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

Advertisement وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 33050 -33150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.