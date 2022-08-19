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إقتصاد

بوشكيان: الصناعي غير متروك ووزارة الصناعة تواكبه بقرارات تحفيزية

Lebanon 24
19-08-2022 | 13:10
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أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، خلال جولة على مصنع "اغريبلاست" لصناعة البلاستيك والصناديق البلاستيكية وغيرها في تربل، أن "الصناعي اللبناني مبتكر ومبدع، ولا يفوّت الفرص، ويسعى دائماً إلى التطور والتحديث، متطلّعاً لتلبية السوق الداخلية، ومستهدفاّ الأسواق التقليدية الخارجية، ومفتشا عن أسواق جديدة".
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وأكد ان "الصناعي غير متروك من قبل الدولة والحكومة ووزارة الصناعة التي نلجأ من خلال صلاحياتها ودورها والمراسيم والقرارات والتعاميم التي تصدرها إلى حماية الصناعة ودعمها سواء عبر التشدد في إلزامية تطبيق المواصفات والالتزام بالمعايير والجودة، أو عبر منع تصدير المواد الخام  والمخلفات الورقية والكرتون والجلود والحديد والبلاستيك القابلة للتدوير وإعادة التصنيع".
 
وأوضح أن "الدورة الاقتصادية والإنتاجية غير جامدة، بل على العكس هي متحرّكة، وقابلة للنمو أكثر مترافقة مع تخفيف التشنّج السياسي القائم"، وختم: "اللبناني النهوض من الأزمات ولا أقول التأقلم معها، وسيسير لبنان على خط التعافي مُجدداً".
 
 
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