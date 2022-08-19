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إقتصاد

انخفاض في أسعار النفط...ما السبب؟

Lebanon 24
19-08-2022 | 23:00
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انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الخام، وجاء الانخفاض بعد ارتفاع بنسبة 3% تم تسجيله.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.19% إلى 89.42 دولار للبرميل.
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فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.14% إلى 95.49 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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