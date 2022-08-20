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إقتصاد

هبوط كبير في قيمة "البيتكوين"..اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
20-08-2022 | 08:00
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بطت عملة "البيتكوين"، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، في تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 9%، وجرى تداول هذه العملة الرقمية دون مستوى 23 ألف دولار.

ووفقا لبيانات موقع "كوين ديسك"، تراجعت قيمة عملة "البيتكوين"، بنسبة 8.61% إلى 21521.8 دولار.
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وبذلك تكون عملة "البيتكوين" قد هبطت إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، وجاء ذلك في ظل موجة بيع واسعة.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول العملة اليوم:
 
المصدر: روسيا اليوم
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