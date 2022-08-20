28
o
بيروت
29
o
طرابلس
19
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
هبوط حاد ومفاجئ لـ"بيتكوين".. ما أسبابه؟
Lebanon 24
20-08-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
هوت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" بصورة حادة ومفاجئة لتصل إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، حيث تراجعت إلى ما دون الـ22 ألف دولار، وسط عمليات بيع مفاجئة للعملات المشفرة في التعاملات الأوروبية المبكرة.
Advertisement
وانخفضت عملة البيتكوين من 22 ألفاً و738 دولاراً أميركياً إلى نحو 21 ألف دولار أميركي، قبل أن تعود وترتفع لتظل تتراوح بين 21500 دولار و22 ألفاً.
ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من تجاوز أكبر عملة رقمية في العالم مستوى 25 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو بعد ارتفاع الأسهم الأميركية.
وانخفضت عملة "إيثر" من 1808 دولارات إلى 1728 دولاراً في نفس الوقت قبل أن تعاود الارتفاع، ومن ثم تنزلق مرة أخرى لتنخفض إلى 1683 دولاراً.
وقال تقرير نشرته شبكة "سي أن بي سي" الأميركية إن أسباب الهبوط الحاد والمفاجئ ليست واضحة، كما أن تدافع المستثمرين على البيع ليس مفهوماً، مشيرة Yلى أن العديد من العملات الرقمية الأخرى لحقت بموجة الهبوط وتكبدت خسائر كبيرة يوم الجمعة.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة
09:38 | 2022-08-20
20/08/2022 09:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وصُراخ وإطلاق نار.. إصابة كميل أسمر خلال تصويره أحد المقالب!؟ (فيديو)
Lebanon 24
إشكال وصُراخ وإطلاق نار.. إصابة كميل أسمر خلال تصويره أحد المقالب!؟ (فيديو)
23:47 | 2022-08-19
19/08/2022 11:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بريتال... تصليح سيارة يكشف "سرًّا"!
Lebanon 24
في بريتال... تصليح سيارة يكشف "سرًّا"!
09:15 | 2022-08-20
20/08/2022 09:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات سيارات إسعاف في بيروت.. ما الذي يجري؟
Lebanon 24
أصوات سيارات إسعاف في بيروت.. ما الذي يجري؟
12:54 | 2022-08-20
20/08/2022 12:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يكشف مفاجأة عن موعد اتفاق ترسيم الحدود.. ماذا قال؟
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يكشف مفاجأة عن موعد اتفاق ترسيم الحدود.. ماذا قال؟
12:42 | 2022-08-20
20/08/2022 12:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2022-08-20
أكبر ميناء حاويات في بريطانيا يواجه "الشلل".. اليكم الاسباب
13:25 | 2022-08-20
ارتفاع إضافي في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم
09:38 | 2022-08-20
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة
08:00 | 2022-08-20
هبوط كبير في قيمة "البيتكوين"..اليكم التفاصيل!
05:00 | 2022-08-20
هذا ما ستقدمه كابل لموسكو مقابل منتجات النفط الروسي!
03:11 | 2022-08-20
تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين RDCL : قرار رفع الدولار الجمركي بالشّكل المطروح سيكون له نتائج كارثيّة!
فيديو
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
08:00 | 2022-08-20
20/08/2022 23:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
20/08/2022 23:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
20/08/2022 23:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact