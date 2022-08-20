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إقتصاد

هبوط حاد ومفاجئ لـ"بيتكوين".. ما أسبابه؟

Lebanon 24
20-08-2022 | 14:00
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هوت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" بصورة حادة ومفاجئة لتصل إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، حيث تراجعت إلى ما دون الـ22 ألف دولار، وسط عمليات بيع مفاجئة للعملات المشفرة في التعاملات الأوروبية المبكرة.
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وانخفضت عملة البيتكوين من 22 ألفاً و738 دولاراً أميركياً إلى نحو 21 ألف دولار أميركي، قبل أن تعود وترتفع لتظل تتراوح بين 21500 دولار و22 ألفاً.

ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من تجاوز أكبر عملة رقمية في العالم مستوى 25 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو بعد ارتفاع الأسهم الأميركية.

وانخفضت عملة "إيثر" من 1808 دولارات إلى 1728 دولاراً في نفس الوقت قبل أن تعاود الارتفاع، ومن ثم تنزلق مرة أخرى لتنخفض إلى 1683 دولاراً.

وقال تقرير نشرته شبكة "سي أن بي سي" الأميركية إن أسباب الهبوط الحاد والمفاجئ ليست واضحة، كما أن تدافع المستثمرين على البيع ليس مفهوماً، مشيرة Yلى أن العديد من العملات الرقمية الأخرى لحقت بموجة الهبوط وتكبدت خسائر كبيرة يوم الجمعة.

المصدر: العربية
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