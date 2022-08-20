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إقتصاد
أكبر ميناء حاويات في بريطانيا يواجه "الشلل".. اليكم الاسباب
Lebanon 24
20-08-2022
|
16:00
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يعتزم قرابة ألفي عامل بأكبر ميناء للحاويات في بريطانيا تدشين إضراب مدته 8 أيام، يوم الأحد، على خلفية النزاع بشأن الأجور، في أحدث إضراب صناعي يطال عددا متزايدا من قطاعات الاقتصاد البريطاني.
ويرتقب أن يترك العمال، وبينهم سائقو الرافعات ومشغلو الآلات، وظائفهم في ميناء فيليكسستو الواقع على الساحل الشرقي لإنكلترا والذي يتعامل مع نحو 4 ملايين حاوية سنويا من على متن 2000 سفينة.
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يأتي الإضراب في حين يواجه المسافرون بشتى أنحاء المملكة المتحدة اضطرابات السفر، يوم السبت، لليوم الثالث هذا الأسبوع، إذ واصل الآلاف من عمال السكك الحديد صيفا من الإضرابات سعيا إلى تحسين الأجور والأمن الوظيفي وسط ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة.
ومن المتوقع أن يعمل قطار واحد فقط من بين كل خمسة قطارات في المملكة المتحدة يوم السبت، مع عدم وجود خدمات للسكك الحديد في بعض المناطق طوال اليوم.
لم تعمل معظم خطوط قطارات الأنفاق في لندن يوم الجمعة بسبب إضراب منفصل.
وتزعم نقابة العمال أن الشركة المشغلة لميناء فيليكسستو، "سي كيه هاتشيسون القابضة"، تعطي الأولوية للأرباح بدلا من أجور لائقة للعمال.
ومن جانبها، قالت سلطات الميناء إنها "تشعر بخيبة أمل" لأن النقابة لم تجلس على طاولة التفاوض من أجل "محادثات بناءة لإيجاد حل".
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