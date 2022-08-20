ارتفاع إضافي في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم

سجّل سعر صرف دولار السوق الموازية مساء اليوم ما بين 34000 و 34050 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

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وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 33900 و34000 ليرة لكل دولار.