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إقتصاد

"ماسك" يجري محادثات بشأن صفقة محتملة... ماذا كشفت مصادر؟

Lebanon 24
21-08-2022 | 04:00
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تواصل المليادير إيلون ماسك رئيس مجلس إدارة شركة السيارات الكهربائية "تسلا"، مع مطور رقائق الدماغ شركة "سينشرون" بشأن استثمار محتمل.

وقالت مصادر إن ماسك تواصل مع مؤسس سينشرون ورئيسها التنفيذي توماس أوكسلي في الأسابيع الأخيرة لمناقشة صفقة محتملة.
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وذكرت المصادر: "ليس من الواضح ما إذا كانت أي معاملة ستشمل ارتباطًا أو تعاونًا بين سينشرون ونيورالينك"، وفق ما نقلته رويترز.

وقالت المصادر إن سينشرون، التي يقع مقرها في نيويورك، تتقدم على "نيورالينك" في عملية الفوز بإجازة تنظيمية لأجهزتها. وأضافت المصادر أنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقبل الاستثمار لذلك لاتوجد صفقة مؤكدة حتى الآن.

 
(العربية)
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