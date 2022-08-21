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إقتصاد
أزمة جديدة في فرنسا... انتاج النبيذ في خطر
Lebanon 24
21-08-2022
|
12:00
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أعلنت رئيسة جمعية منتجي النبيذ في فرنسا، أميلي بيتي، أن إنتاج النبيذ سيتراجع وسيفقد منتجوه كميات كبيرة منه بسبب الجفاف والحرارة المرتفعة هذا العام.
وأوضحت بيتي أن هذا التراجع لا يمكن وصفه بالكارثي، ولن يبقى الفرنسيون بدون نبيذ.
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وأوضحت أن هناك العديد من العوامل المناخية التي أثرت على إنتاج النبيذ منذ بداية عام 2022، مثل الصقيع والبرد، مما أدى إلى انخفاض حجم الإنتاج في مزارع الكروم المختلفة بفرنسا، والجفاف والحرارة الشديدة في الصيف، والتي ستؤثر أيضا على حجم إنتاج النبيذ."نوفوستي"
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