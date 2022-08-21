دولار السوق الموازيّة... إليكم تسعيرته صباح اليوم

إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 33850 - 33900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 34000 - 34050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.