دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً



Advertisement وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 33850 - 33900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 34000 - 34100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.