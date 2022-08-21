على اي سعر أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 34200 و34250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية قد سجل عصرا ما بين 34000 - 34100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.