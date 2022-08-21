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إقتصاد

أكبر 20 دولة تملك احتياطي ذهب في العالم..هل لبنان من بينها؟

Lebanon 24
21-08-2022 | 23:00
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تواصل البنوك المركزية على مستوى العالم إضافة الذهب إلى احتياطياتها. ومنذ بداية العام وحتى نهايةحزيران الماضي، حيث وسعت حيازاتها من الذهب بمقدار 270 طناً.

من جانبه، لخص محافظ البنك الوطني البولندي، آدم غلابينسكي، سبب احتفاظ البنوك المركزية بالذهب، قائلاً: "الذهب هو أكثر الأصول الاحتياطية أماناً: فهو ينوع المخاطر الجيوسياسية ويعد مرساة الثقة، خاصة في أوقات التوتر والأزمات".
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وقال متحدث باسم البنك المركزي المجري إن الذهب يزيد الاستقرار المالي ويعزز ثقة السوق.
 
وتماشياً مع الدور التاريخي للذهب، فإنه يظل أحد أكثر الأدوات أماناً في العالم، والذي، حتى في ظل ظروف السوق العادية، فمعروف باستقراره وثقته".

كان البنك المركزي البولندي أحد أكبر المشترين في السنوات الأخيرة، إلى جانب المجر، وكازاخستان، وأوزبكستان، وتركيا، والهند، وفقاً لما ذكره موقع " schiffgold"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفيما يلي أكبر 20 مكتنزاً للذهب في العالم استناداً إلى أحدث البيانات من مجلس الذهب العالمي.

الولايات المتحدة - 8.133.5 طن

ألمانيا - 3355.1 طن

إيطاليا - 2.451.8 طن

فرنسا - 2436.6 طن

روسيا - 2298.5 طن

الصين - 1948.3 طن

سويسرا - 1040.0 طن

اليابان - 846.0 طن

الهند - 768.8 طن

هولندا - 612.5 طن

تركيا - 457.7 طن

تايوان - 423.6 طن

كازاخستان - 383.9 طن

البرتغال - 382.6 طن

أوزبكستان - 363.9 طن

السعودية - 323.1 طن

المملكة المتحدة - 310.3 طن

لبنان - 286.8 طن

إسبانيا - 281.6 طن

النمسا - 280.0 طن
 
كما يمتلك صندوق النقد الدولي 2814.0 طن من الذهب، وهو ما كان سيضعه في المرتبة الثالثة في العالم إذا تم اعتباره دولة. فيما يمتلك البنك المركزي الأوروبي 504.8 طن من الذهب، ليحتل المرتبة 12 بين الدول.
(العربية)
 
المصدر: العربية
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