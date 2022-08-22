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إقتصاد

خطة تقشف" في ايطاليا لاستهلاك الطاقة .. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
22-08-2022 | 08:00
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وضعت إيطاليا خطة لتقليل استهلاكها من الطاقة، في خضم أزمة تعيشها أوروبا على وقع توقف تدفقات الغاز القادمة من روسيا، بعد أشهر من الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

وقال مسؤول كبير بوزارة التحول البيئي في إيطاليا، الأحد، إن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في البلاد بدأت تعدل إنتاجها لترشيد استهلاك الطاقة، في الوقت الذي تواجه به صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
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وقال ماسيميليانو أتيلي الذي يرأس لجنة الوزارة التي تقيم الأثر البيئي للمحطات الجديدة للطاقة المتجددة: "هناك قطاعات صناعية كاملة، مثل صناعة الزجاج والمعلبات، بدأ الترشيد فيها في شكل ترشيد ذاتي، وإن كان بصمت".
 
وأضاف في مؤتمر: "لكن هذا لا يخلو من التكلفة، لأنه في اللحظة التي يتباطأ بها الإنتاج يجب أن نفكر في أولئك الذين يعملون في تلك الصناعات".

وحصلت إيطاليا في العام الماضي على ما يقرب من 40 بالمئة من الغاز، الذي استوردته من الخارج، من روسيا.

وأبرمت روما في الآونة الأخيرة صفقات مع عدة دول بديلة منتجة للغاز، لتقليل اعتمادها على موسكو، علما أن نصف الغاز يستهلك لإنتاج الكهرباء.

وسمحت هذه الاتفاقيات لإيطاليا بملء مخزونها من الغاز بسرعة، لكنها لم تكن كافية لحماية صناعاتها من ارتفاع تكاليف الطاقة.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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