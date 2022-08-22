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إقتصاد

"المركزي الألماني" يرفع الصوت... اليكم السبب

Lebanon 24
22-08-2022 | 10:00
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حذر رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، من انزلاق البلاد إلى الركود إذا تصاعدت أزمة الطاقة، داعيا البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع معدلات الفائدة.

وقال ناجل في مقابلة مع صحيفة "راينيشيه بوست" الألمانية أمس الأحد، إنه "في حال تفاقم أزمة الطاقة، فإنه من المحتمل حدوث ركود في الشتاء المقبل".
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وأضاف: "لا يزال أداء الاقتصاد الألماني جيدًا في ظل الظروف الصعبة في النصف الأول من هذا العام".

وأكد على أن معدلات التضخم في ألمانيا قد تصل لـ 10 بالمئة في أشهر الخريف، لافتا أن البلاد شهدت معدلات تضخم ثنائية الرقم قبل أكثر من 70 عاما.

وحول توقعاته بشأن قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي في 8 سبتمبر المقبل، قال ناجل إنه "نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، يجب أن يتبع ذلك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة".

وفي يوليو الماضي، قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لاتخاذ "خطوات رئيسية أخرى للتأكد من عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ على المدى المتوسط".

وفي وقت سابق، صرح وزير المال الألماني، كريستيان ليندنر، أن الحكومة تستطيع تمويل حزمة جديدة من المساعدات للسكان بمليارات اليوروهات، في مواجهة التضخم، من دون التخلي عن "كبح المديونية".

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، وعد في 11 أغسطس، بتقديم حزمة مساعدات جديدة للأفراد في مواجهة ارتفاع الأسعار في قطاعي الطاقة والغذاء، الذي يتوقع أن يتفق عليها هذا الخريف."راينيشيه بوست"


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