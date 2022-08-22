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إقتصاد

في ايران... نمو ملحوظ في الاحتياطات الاجنبية

Lebanon 24
22-08-2022 | 12:00
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 كشف صندوق النقد الدولي عن احتياطي النقد الأجنبي الإيراني "المتاح والمسيطر عليه" خلال عام 2022.

وبحسب ما نقلت وكالة "إرنا" فإن "آخر تقرير لصندوق النقد الدولي بين أن احتياطي النقد الأجنبي الإيراني المتاح والمسيطر عليه بلغ 41.39 مليار دولار خلال عام 2022، لیسجل نموا بنسبة ثلاثة اضعاف، مقارنة بالعامين الماضيين".
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وأكمل التقرير: "بلغت احتياطيات إيران من النقد الأجنبي المتاحة إلی 41.39 مليار دولار في عام 2022، مقابل 12.43 مليار دولار في عام 2020"."إرنا" 



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