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إقتصاد

على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
22-08-2022 | 01:57
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 34150 ليرة و34200 ليرة للشراء.
وكان سعر الصرف قد اقفل مساء أمس على سعر ما بين 34200 و34250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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