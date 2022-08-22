تحذيرٌ جديد.. كارثة قريبة ستهدد الأسعار

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نفى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي كل الأحاديث عن أرباح هائلة يحصل عليها التجار كحجة لرفع الدولار الجمركي، مشيراً الى ان ارتفاع أسعار البضائع الذي يترافق مع ارتفاع سعر الصرف هو حماية للرساميل وليس ربحاً.وإذ اعتبر بحصلي ان المواطن اللبناني لم يعد يستهلك الكماليات، حذر من كارثة في الأسعار في حال ارتفاع الدولار الجمركي ودولار السوق الموازية معاً.وعن اجتماع الهيئات الاقتصادية اليوم، كشف بحصلي انه سيتناول البحث في رقم ال 20 ألف، لان الارتفاع كبير جداً، بالإضافة الى لوائح المواد التي ستعفى.ورداً على سؤال عن اعتماد التسعير بالدولار، لفت بحصلي الى ان جدلاً يدور في هذا الإطار، لا سيما أن قانون حماية المستهلك يفرض الدفع بالليرة.