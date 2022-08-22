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إقتصاد

انخفاضة غير متوقعة لليورو... اليكم السبب

Lebanon 24
22-08-2022 | 05:20
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 ارتفع الدولار لبضع لحظات اليوم فوق عتبة اليورو الواحد بفضل تصميم العديد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تشديد سياستهم النقدية، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس". 

في حين أن الاقتصاد الأوروبي سيعاني من القفزة في أسعار الطاقة التي ستحدّ من مجال مناورة البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا، فقد اليورو حوالي الساعة 08:20 ت غ (10:20 صباحًا في باريس) 0,35% ليصل إلى 1,0000 دولار، بعد انخفاضه إلى 0,9994 دولار، فيما انخفض الجنيه الاسترليني 0,33% إلى 1,1790 دولار، وهي مستويات لم يشهدها السوق منذ منتصف تموز "بلومبيرغ الشرق" 
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