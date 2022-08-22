دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. على أي تسعيرة أقفل؟

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 33900 و33950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم 33550 و33650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.