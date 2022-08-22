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إقتصاد

دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. على أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
22-08-2022 | 14:00
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم 33550 و33650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 33900 و33950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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السوق الموازية

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