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إقتصاد

رسميا.. ألمانيا تعود إلى "عصر الفحم" في هذا الموعد!

Lebanon 24
23-08-2022 | 05:00
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قالت شركة "يونيبر" الألمانية للمرافق، الإثنين، إنها ستبدأ إنتاج الكهرباء للسوق في محطتها "هايدن 4" التي تعمل بالفحم، لتعويض توقف 3 أيام في إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا، قد يتسبب في تعطل توليد الكهرباء.
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وأضافت الشركة في بيان أن "هايدن 4" ستبدأ إنتاج الكهرباء في 29 آب الجاري، وحتى 30 نيسان 2023.

وحسب تقارير صحفية سابقة، فقد دعا مسؤولون ألمان إلى تسريع تدابير مواجهة أزمة الطاقة، مثل استبدال محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز بتلك التي تعمل بالفحم.
 
وفي كانون الاول 2020، أعلنت "يونيبر" أن "هايدن 4" ستوقف الإنتاج التجاري مع قيام هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا بإدراجها في قائمة محطات الكهرباء التي قد تغلق في مقابل تعويضات، لمحاربة التلوث الكربوني.

ومنذ منتصف 2021، دعمت "هايدن 4" شبكة الكهرباء في ألمانيا كمحطة احتياطية، لكنها لم تنتج أي كهرباء للسوق.

وهبطت أسهم "يونيبر"، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، 7.7 بالمئة، لتحوم قرب مستوى قياسي منخفض مع تخوف المستثمرين من شح في إمدادات الغاز من روسيا.
(سكاي نيوز)
 
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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