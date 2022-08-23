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إقتصاد
انخفاض عالمي في انتاج البن... هكذا تأثرت الأسعار
Lebanon 24
23-08-2022
|
16:00
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها، أن الانخفاض في إنتاجية البن في البرازيل يمكن أن يتسبب في ارتفاع حاد في أسعار البن حول العالم.
يرتبط حصاد البن في البرازيل تقليديا بدورة مدتها سنتان، حيث يحصد المزارعون كميات كبيرة من "أرابيكا" في السنوات الزوجية. وفي العام 2021 عانت مزارع البن في البرازيل من الجفاف ومن الصقيع، مما حرمها من الآمال في حصاد غني.
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وبسبب التوقعات السلبية بدأت العقود الآجلة للقهوة في عام 2021 في الصعود وتحطيم الأرقام القياسية التي تم تسجيلها على مدى 10 سنوات.
وارتفعت العقود الآجلة للقهوة (البن) في عام 2021 وأوائل هذا العام، لتصل إلى أعلى مستوى في 10 سنوات تقريبا، عند 2.58 دولار للرطل في فبراير 2022، ثم تراجعت إلى حوالي 2.23 دولار للرطل، لكنها ظلت مرتفعة مقارنة بالسنوات الأخيرة.
من جهتها تستبعد وكالة "فيتش" أن الأسعار سترتفع أكثر، لكنها تشير إلى أن انخفاض الصادرات البرازيلية، إلى جانب نقص مخزون المستودعات، سيبقي الأسعار في حالة زيادة.
وزادت وكالة "فيتش" مؤخرا توقعاتها لسعر بن أرابيكا إلى 2.15 دولار للرطل لبقية هذا العام، وهو مستوى أقل قليلا من المستويات الأخيرة." تاس"
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