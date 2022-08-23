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إقتصاد
هل تتوقف اميريكا عن سداد ديونها الخارجية؟
Lebanon 24
23-08-2022
|
12:00
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حذر أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، من أن الولايات المتحدة قد تتخلف قريبا عن سداد ديونها الخارجية.
وجاء التصريح خلال مؤتمرات جرت عبر الفيديو بين ممثلين رفيعي المستوى لروسيا والدول الأعضاء في رابطة الآسيان.
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وأشار المسؤول الروسي إلى أن النمو غير المنضبط (المفرط) للاقتراض في الولايات المتحدة أدى إلى حقيقة أن الدين العام تجاوز 30 تريليون دولار.
وقال "نتيجة لذلك، ستتخلف واشنطن عن السداد، كما فعلت بالفعل، فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه روسيا. الأصول المالية لأي دولة، المقومة بالدولار الأمريكي واليورو، ستسرق ببساطة".
وعن الأسباب، أشار باتروشيف إلى أن ذلك حدث نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية.
وقال إن "مطبعة النقود" العاملة في الولايات المتحدة وأوروبا أصبحت السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، حيث حدث خلال جائحة كورونا أكبر إصدار للأموال في 40 عاما: طبعت الولايات المتحدة 5.9 تريليون دولار، وأوروبا قرابة 2.9 تريليون يورو." نوفوستي"
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