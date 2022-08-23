29
o
بيروت
29
o
طرابلس
21
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
اكتشاف كبير للغاز في بئر "كرونوس-1".. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
23-08-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركتا الطاقة "توتال إنرجيز" الفرنسية و"إيني" الإيطالية عن اكتشاف كبير للغاز في بئر "كرونوس-1" قبالة سواحل قبرص.
وقالت شركة "توتال إنرجيز" في بيان لها اليوم إنها اكتشفت في "كرونوس -1" مكامن كربونية ذات نوعية جيدة، في الرقعة رقم 6.
Advertisement
وتحوز "توتال إنرجيز" و"إيني" الرقعة مناصفة.
وقال نائب الرئيس الأول للاستكشاف في "توتال إنرجيز"، كيفن ماكلوكلين، إن الكشف الناجح في بئر "كرونوس -1" يعزز من أمن الطاقة، عن طريق توفير مصادر إضافية من الغاز في أوروبا.
وكانت أرباح "توتال" الصافية قد تضاعفت 3 مرات على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، لتسجل 9.8 مليار دولار، مقابل 3.46 مليار دولار قبل عام، بحسب إعلان الشركة في نهاية يوليو الماضي.
ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في شهر فبراير من العام الجاري، فإن شركات قطاع الطاقة حول العالم قد استفادت بقوة من ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وكانت مجموعة "إيني" الايطالية قد سجلت نموا ملحوظا في الأرباح الصافية بالربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 3.81 مليار يورو (3.81 مليار دولار)، بتحسن قدره 2.9 مليار دولار مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نادين نجيم بالمايوه... شاهدوا كيف ظهرت من على شاطىء البحر! (صورة)
Lebanon 24
نادين نجيم بالمايوه... شاهدوا كيف ظهرت من على شاطىء البحر! (صورة)
14:00 | 2022-08-22
22/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ سيسلبكم 1000 دولار في لبنان.. احذروا هذا السيناريو!
Lebanon 24
أمرٌ سيسلبكم 1000 دولار في لبنان.. احذروا هذا السيناريو!
14:00 | 2022-08-22
22/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات عسكرية في لبنان تُخيف إسرائيل.. معلومات تسرُد ما ستشهدهُ الحرب!
Lebanon 24
معطيات عسكرية في لبنان تُخيف إسرائيل.. معلومات تسرُد ما ستشهدهُ الحرب!
03:00 | 2022-08-23
23/08/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمة نصرالله المُرتقبة تأخّرت.. ما السبب؟
Lebanon 24
كلمة نصرالله المُرتقبة تأخّرت.. ما السبب؟
15:02 | 2022-08-22
22/08/2022 03:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة "تحرّش" تبرزُ في راشيا.. ماذا فعلت "المخابرات"؟
Lebanon 24
حادثة "تحرّش" تبرزُ في راشيا.. ماذا فعلت "المخابرات"؟
14:01 | 2022-08-22
22/08/2022 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:00 | 2022-08-23
تجمع أهم صانعي السياسة النقدية في العالم... ما هي ندوة "جاكسون هول" وماذا ستُناقش؟
12:00 | 2022-08-23
هل تتوقف اميريكا عن سداد ديونها الخارجية؟
10:00 | 2022-08-23
لعبة بالغة الخطورة... التضخم الاقتصادي يحكم العالم
09:59 | 2022-08-23
هل تلقى لبنان عرضا تركيا للاستثمار والحفر في المنطقة البحريّة الجنوبيّة؟
09:45 | 2022-08-23
سعر صرف الدولار يرتفع... كم سجّل عصر اليوم؟
08:30 | 2022-08-23
هذه العملة "دخلت" يوميات اللبنانيين
فيديو
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
07:55 | 2022-08-23
23/08/2022 19:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
08:00 | 2022-08-22
23/08/2022 19:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
08:00 | 2022-08-20
23/08/2022 19:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact