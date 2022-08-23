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إقتصاد

اكتشاف كبير للغاز في بئر "كرونوس-1".. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
23-08-2022 | 08:00
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أعلنت شركتا الطاقة "توتال إنرجيز" الفرنسية و"إيني" الإيطالية عن اكتشاف كبير للغاز في بئر "كرونوس-1" قبالة سواحل قبرص.

وقالت شركة "توتال إنرجيز" في بيان لها اليوم إنها اكتشفت في "كرونوس -1" مكامن كربونية ذات نوعية جيدة، في الرقعة رقم 6.
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وتحوز "توتال إنرجيز" و"إيني" الرقعة مناصفة.
 
 
وقال نائب الرئيس الأول للاستكشاف في "توتال إنرجيز"، كيفن ماكلوكلين، إن الكشف الناجح في بئر "كرونوس -1" يعزز من أمن الطاقة، عن طريق توفير مصادر إضافية من الغاز في أوروبا.

وكانت أرباح "توتال" الصافية قد تضاعفت 3 مرات على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، لتسجل 9.8 مليار دولار، مقابل 3.46 مليار دولار قبل عام، بحسب إعلان الشركة في نهاية يوليو الماضي.

ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في شهر فبراير من العام الجاري، فإن شركات قطاع الطاقة حول العالم قد استفادت بقوة من ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وكانت مجموعة "إيني" الايطالية قد سجلت نموا ملحوظا في الأرباح الصافية بالربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 3.81 مليار يورو (3.81 مليار دولار)، بتحسن قدره 2.9 مليار دولار مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
 
(سكاي نيوز)
 
المصدر: سكاي نيوز
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