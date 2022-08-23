سعر صرف الدولار يرتفع... كم سجّل عصر اليوم؟

إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة، وبلغ عصر اليوم، 33900 - 34000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة تراوح صباح اليوم، ما بين 33650 - 33750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.