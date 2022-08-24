بعد ارتفاعه مساء أمس.. على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم وبلغ ما بين 34,050 ليرة للبيع و 34,150 ليرة للشراء.وكان سعر صرف الدولار قد أقفل مساء أمس على سعر 34000 - 34050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.