Advertisement

إقتصاد

بعد ارتفاعه مساء أمس.. على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
24-08-2022 | 01:40
A-
A+
Doc-P-983700-637969273381370166.jpg
Doc-P-983700-637969273381370166.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم وبلغ ما بين 34,050 ليرة للبيع و 34,150 ليرة للشراء.
وكان سعر صرف الدولار قد أقفل مساء أمس على سعر 34000 - 34050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز فريد زينون المشكلة هي أنّ وزارة الطاقة تسعّر للشركات بالدولار ما يعني أنّنا ملزمون على الدفع بالدولار والبيع بالليرة في جدول الأسعار ونطالب إما التسعير بالدولار أو بالليرة ووفق سعر الصرف (mtv)
lebanon 24
24/08/2022 14:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح لافت لوزير التربية حول الاقساط المدرسية... ماذا قال عن عدم قدرة الأهل على الدفع بالدولار؟
lebanon 24
24/08/2022 14:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: المُشغل الروسي لمشروع "سخالين 2" للغاز الطبيعي طلب تسويات بعملة أخرى غير الدولار
lebanon 24
24/08/2022 14:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جميل السيّد يكشف عن خطوة أدّت لـ"تبخّر" ملايين الدولارات.. ماذا قال؟
lebanon 24
24/08/2022 14:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

سعر الصرف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:00 | 2022-08-24
06:33 | 2022-08-24
05:30 | 2022-08-24
05:00 | 2022-08-24
04:16 | 2022-08-24
04:08 | 2022-08-24
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website