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إقتصاد
بعد ارتفاعه مساء أمس.. على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
24-08-2022
|
01:40
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم وبلغ ما بين 34,050 ليرة للبيع و 34,150 ليرة للشراء.
وكان سعر صرف الدولار قد أقفل مساء أمس على سعر 34000 - 34050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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