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إقتصاد

ارتفاع في اسعار المواد الغذائية.. ما السبب؟

Lebanon 24
24-08-2022 | 04:16
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اعتبر نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ان "موقف الهيئات الاقتصادية من الدولار الجمركيّ أعطيناه للحكومة منذ أشهر، وهو أن يتم تحديد سعر الدولار الجمركي على 8000 ل.ل. من ثم يتم رفع هذه القيمة تدريجيا الى حين ان يتأقلم الناس مع الارتفاع".
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وأضاف في حديث لـ"LBCI": "زيادة الأسعار تزامنت مع ارتفاع سعر صرف الدولار والسلع تُواكب هذا الارتفاع".

إلى ذلك، كشف عن اننا "عملنا على خطّة لإعادة انعاش الاقتصاد وعرضناها على الرئيس نجيب ميقاتي، الذي أشار الى انها مطابقة للخطة التي أُقرّت مع صندوق النقد مع بعض التعديلات، واذا وُضع الاقتصاد على السكّة الصحيحة تنتظم القطاعات الأخرى".
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