ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 33950 - 34050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



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وكان دولار السوق الموازيّة تراوح صباح اليوم، ما بين 34050 - 34150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.