31
o
بيروت
34
o
طرابلس
23
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
24
o
بشري
32
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الحكومة الألمانية تتوقع مشكلات في إمدادات الفحم والنفط
Lebanon 24
25-08-2022
|
00:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وثيقة لوزارة الاقتصاد في ألمانيا، بأن الحكومة قلقة من مشكلات محتملة فيما يتعلق بإمدادات الفحم إلى محطات الكهرباء في الخريف والشتاء، بسبب انخفاض مستويات المياه في نهر الراين، والمعروض النفطي في الأجزاء الشرقية من البلاد.
Advertisement
وقالت الوثيقة التي صاغتها وزارة الاقتصاد واطلعت عليها "رويترز": "بسبب الانخفاض الحاد في الشحن المحلي، فإن مخزونات الفحم المتراكمة قد تهبط سريعاً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مراسلة الـ"أم تي في" قالت "نعم" وتزوّجت! (صور)
Lebanon 24
مراسلة الـ"أم تي في" قالت "نعم" وتزوّجت! (صور)
06:21 | 2022-08-24
24/08/2022 06:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-08-24
24/08/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-08-24
24/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟
10:33 | 2022-08-24
24/08/2022 10:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تخطى الدولار الـ 34 ألف؟ إليكم تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
هل تخطى الدولار الـ 34 ألف؟ إليكم تسعيرته الصباحية
01:31 | 2022-08-25
25/08/2022 01:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:00 | 2022-08-25
كندا تتجه لتجاوز المستوى المستهدف للهجرة في عام 2022
01:31 | 2022-08-25
هل تخطى الدولار الـ 34 ألف؟ إليكم تسعيرته الصباحية
16:00 | 2022-08-24
عقوبات ومصادرة الأصول في الخارج.. كيف أصبحت حال الاقتصاد الروسي؟
16:00 | 2022-08-24
بولندا ترفض تزويد ألمانيا بالنفط... اليكم التفاصيل
14:00 | 2022-08-24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-08-24
العقوبات الغربية... كيف تستفيد منها روسيا؟
فيديو
يخت فاخر ينقلب وتبتلعه المياه في أعماق البحر المتوسط.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
يخت فاخر ينقلب وتبتلعه المياه في أعماق البحر المتوسط.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-08-25
25/08/2022 11:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
07:55 | 2022-08-23
25/08/2022 11:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
08:00 | 2022-08-22
25/08/2022 11:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact