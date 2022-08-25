الحكومة الألمانية تتوقع مشكلات في إمدادات الفحم والنفط

Advertisement

أفادت وثيقة لوزارة الاقتصاد في ألمانيا، بأن الحكومة قلقة من مشكلات محتملة فيما يتعلق بإمدادات الفحم إلى محطات الكهرباء في الخريف والشتاء، بسبب انخفاض مستويات المياه في نهر الراين، والمعروض النفطي في الأجزاء الشرقية من البلاد.وقالت الوثيقة التي صاغتها وزارة الاقتصاد واطلعت عليها "رويترز": "بسبب الانخفاض الحاد في الشحن المحلي، فإن مخزونات الفحم المتراكمة قد تهبط سريعاً".