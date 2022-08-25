Advertisement

إقتصاد

كندا تتجه لتجاوز المستوى المستهدف للهجرة في عام 2022

Lebanon 24
25-08-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-984023-637970085411304263.jpg
Doc-P-984023-637970085411304263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الهجرة الكندي شون فريزر، إن كندا تمضي قدماً نحو تجاوز هدفها للهجرة لمنح إقامة دائمة لأكثر من 430 ألف شخص في 2022 .

وأعلن فريزر أيضاً عن خطة لتوظيف 1250 عاملاً للتغلب على عدد قياسي مرتفع لطالبي الهجرة.
Advertisement

وتعمل كندا، التي تعتمد على الهجرة لقيادة اقتصادها ودعم سكانها الذين تتزايد أعمارهم، على تعزيز الهجرة السنوية، ولديها هدف لإضافة 451 ألف مقيم دائم في عام 2024 .

وأظهرت بيانات رسمية نشرت في وقت سابق من هذا العام، أن عدد سكان كندا ارتفع إلى 37 مليوناً في 2021، بزيادة 5.2% من 2016 مدفوعاً في الغالب بالهجرة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:54 | 2022-08-25
05:06 | 2022-08-25
05:00 | 2022-08-25
01:31 | 2022-08-25
00:09 | 2022-08-25
16:00 | 2022-08-24
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website