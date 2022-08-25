كندا تتجه لتجاوز المستوى المستهدف للهجرة في عام 2022

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قال وزير الهجرة الكندي شون فريزر، إن كندا تمضي قدماً نحو تجاوز هدفها للهجرة لمنح إقامة دائمة لأكثر من 430 ألف شخص في 2022 .وأعلن فريزر أيضاً عن خطة لتوظيف 1250 عاملاً للتغلب على عدد قياسي مرتفع لطالبي الهجرة.وتعمل كندا، التي تعتمد على الهجرة لقيادة اقتصادها ودعم سكانها الذين تتزايد أعمارهم، على تعزيز الهجرة السنوية، ولديها هدف لإضافة 451 ألف مقيم دائم في عام 2024 .وأظهرت بيانات رسمية نشرت في وقت سابق من هذا العام، أن عدد سكان كندا ارتفع إلى 37 مليوناً في 2021، بزيادة 5.2% من 2016 مدفوعاً في الغالب بالهجرة.