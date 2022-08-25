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إقتصاد

أسهم أوروبا ترتفع مدعومة بقطاع الطاقة

Lebanon 24
25-08-2022 | 10:15
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعدما فاقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة، توقعات المحللين، بينما حد القلق قبل صدور محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأوروبي من المكاسب.
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وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 %. وقفزت أسهم شركات الطاقة 1.2%، لتقترب من أعلى مستوى لها في 12 أسبوعا مع ارتفاع أسعار النفط الخام بفعل زيادة المخاوف من شح الإمدادات.

وينصب تركيز السوق أيضا على محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في تموز، والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم. وتجاوز البنك التوقعات في ذلك الاجتماع ورفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس.
المصدر: العربية
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