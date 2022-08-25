31
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
27
o
بشري
31
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
25-08-2022
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، تسعيرة تراوحت عصر اليوم، ما بين 33875 - 33925 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 34000 - 34100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد انخفاضه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
25/08/2022 18:09:49
25/08/2022 18:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتح صباحاً في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتح صباحاً في السوق الموازية
25/08/2022 18:09:49
25/08/2022 18:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
25/08/2022 18:09:49
25/08/2022 18:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟
25/08/2022 18:09:49
25/08/2022 18:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
Advertisement
الأكثر قراءة
ابنة ملكة جمال الكون جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء بظهور نادر.. وجمالها حديث الجمهور (صورة)
Lebanon 24
ابنة ملكة جمال الكون جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء بظهور نادر.. وجمالها حديث الجمهور (صورة)
01:04 | 2022-08-25
25/08/2022 01:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
آب يودعنا بموجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 38 والذروة في هذه الأيام
Lebanon 24
آب يودعنا بموجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 38 والذروة في هذه الأيام
00:30 | 2022-08-25
25/08/2022 12:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تخطى الدولار الـ 34 ألف؟ إليكم تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
هل تخطى الدولار الـ 34 ألف؟ إليكم تسعيرته الصباحية
01:31 | 2022-08-25
25/08/2022 01:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل موعد بدء العام الدراسي... إليكم ما أعلنه وزير التربيّة (صورة)
Lebanon 24
تأجيل موعد بدء العام الدراسي... إليكم ما أعلنه وزير التربيّة (صورة)
07:51 | 2022-08-25
25/08/2022 07:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-08-24
24/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:15 | 2022-08-25
أسهم أوروبا ترتفع مدعومة بقطاع الطاقة
07:54 | 2022-08-25
بيان عن مصرف لبنان بخصوص الدولار والمحروقات.. اليكم التفاصيل
05:06 | 2022-08-25
بيان لوزارة الماليّة... ماذا في تفاصيله؟
05:00 | 2022-08-25
النفط يرتفع مع الحديث عن خفض محتمل لإمدادات أوبك+
03:00 | 2022-08-25
كندا تتجه لتجاوز المستوى المستهدف للهجرة في عام 2022
01:31 | 2022-08-25
هل تخطى الدولار الـ 34 ألف؟ إليكم تسعيرته الصباحية
فيديو
حطم الرقم القياسي في التهام الفشار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
حطم الرقم القياسي في التهام الفشار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
04:42 | 2022-08-25
25/08/2022 18:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
يخت فاخر ينقلب وتبتلعه المياه في أعماق البحر المتوسط.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
يخت فاخر ينقلب وتبتلعه المياه في أعماق البحر المتوسط.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-08-25
25/08/2022 18:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
07:55 | 2022-08-23
25/08/2022 18:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact