ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، تسعيرة تراوحت عصر اليوم، ما بين 33875 - 33925 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 34000 - 34100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.