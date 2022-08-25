دولار السوق الموازية ينخفض.. على أي تسعيرة أقفل؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم 33550 - 33650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 33875 - 33925 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.