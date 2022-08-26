31
o
بيروت
38
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
فنجان القهوة مهدد بارتفاع سعره...مشكلة جديدة تواجه اوروبا!
Lebanon 24
26-08-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في الأشهر القليلة الماضية، ارتفعت أسعار القهوة في كافة أنحاء الدول الأوروبية، بسبب مشكلات كثيرة تتعلق بالتغير المناخي، الخدمات اللوجستية وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن، ما يهدد بارتفاع أسعار فنجان القهوة في القارة العجوز.
Advertisement
وذكر تقرير لموقع "دويتشه فيلي" الألماني أن المقاهي في أنحاء العاصمة الألمانية برلين، باتت تجني هوامش ربح أقل من المعتاد على مدار العامين الماضيين، وذلك لأنها لم ترفع أسعار القهوة، على الرغم من ارتفاع أسعار حبوب القهوة عالميًا.
إلا أن التقرير، والذي نشر يوم الأربعاء، لا يستبعد أن ترتفع أسعار القهوة في الفترة القادمة في أوروبا بشكل عام، وفي ألمانيا على وجه الخصوص.
وقال مدير التسويق بشركة "فيورد كوفي روستيرس"، جوردان مونتغمري، إن أسعار القهوة كانت تدور حول مستوى 0.85 دولارًا للرطل في شهر ايار من عام 2019، وهو أدنى مستوى منذ عام 2004.
وأضاف مونتغمري أن أسعار القهوة ارتفعت بشكل كبير وصل إلى 2.60 دولارا للرطل في نهاية تموز الماضي، ويتم تداولها حاليًا عند 2.16 دولارا للرطل خلال الشهر الجاري.
وتحدد بورصة "انتركونتيننتال" في ولاية نيويورك بأميركا أسعار العقود الآجلة لبيع حبوب قهوة "أرابيكا"، وهي أشهر أنواع حبوب القهوة.
وذكر التقرير أن ضعف اليورو أمام الدولار يضر بأسعار القهوة في أوروبا واليابان، نظرًا لأن أسعار القهوة مقومة بالدولار.
وقال مونتغمري إن الزيادة في أسعار القهوة وارتفاع قيمة التكاليف الأخرى أجبرته على تحويل بعض هذه الزياداتا إلى العملاء، إذ ارتفعت أسعار منتجات القهوة التي تبيعها الشركة على متجرها الإلكتروني على الانترنت.
وأوضح أن أسعار القهوة ارتفعت بنحو 6 بالمئة في الأشهر 12 الماضية، ما دفعه لزيادة الأسعار على المستهلكين، وأضاف أن المقاهي ستعاني بشكل أكبر بسبب ارتفاع التكاليف وفي ظل وجود حد أدنى لأجور العاملين في ألمانيا، ما يعني أن جزءًا أكبر من الزيادات في التكاليف قد يتحملها العملاء.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تأجيل موعد بدء العام الدراسي... إليكم ما أعلنه وزير التربيّة (صورة)
Lebanon 24
تأجيل موعد بدء العام الدراسي... إليكم ما أعلنه وزير التربيّة (صورة)
07:51 | 2022-08-25
25/08/2022 07:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
انتظروا.. ماذا سيحصلُ ظهر اليوم في كلّ لبنان؟
Lebanon 24
انتظروا.. ماذا سيحصلُ ظهر اليوم في كلّ لبنان؟
01:15 | 2022-08-26
26/08/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة شبابية بالشورت القصير: "مش مصدقة انو الصيفية قربت تخلص"... شاهدوا كيف بدت! (صورة)
Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة شبابية بالشورت القصير: "مش مصدقة انو الصيفية قربت تخلص"... شاهدوا كيف بدت! (صورة)
14:00 | 2022-08-25
25/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلة الضحية إيلي ناجي طانيوس: نستنكر أشد الاستنكار التطاول على ميقاتي
Lebanon 24
عائلة الضحية إيلي ناجي طانيوس: نستنكر أشد الاستنكار التطاول على ميقاتي
15:47 | 2022-08-25
25/08/2022 03:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مؤسف لشابّة في بيروت.. شاهدوا ما حصل معها وسط الطريق!
Lebanon 24
مشهدٌ مؤسف لشابّة في بيروت.. شاهدوا ما حصل معها وسط الطريق!
00:37 | 2022-08-26
26/08/2022 12:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:01 | 2022-08-26
في "الدولار الجمركي" وضرورة فصل سعر الصرف عن السياسات الضريبية والاجتماعية
07:30 | 2022-08-26
ماكرون ينوّه بمساهمة الجزائر بتنويع مصادر إمدادات الغاز لأوروبا
07:04 | 2022-08-26
إبتداءً من الغدّ... هكذا ستُصبح تسعيرة الترابة
06:58 | 2022-08-26
بيان لوزارة الماليّة... ماذا جاء فيه؟
06:45 | 2022-08-26
لهذه الاسباب انخفضت اسعار المحروقات
04:30 | 2022-08-26
هل ستقطع السعودية إمدادات النفط مع اقتراب الصفقة الإيرانية؟
فيديو
حطم الرقم القياسي في التهام الفشار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
حطم الرقم القياسي في التهام الفشار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
04:42 | 2022-08-25
26/08/2022 14:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
يخت فاخر ينقلب وتبتلعه المياه في أعماق البحر المتوسط.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
يخت فاخر ينقلب وتبتلعه المياه في أعماق البحر المتوسط.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-08-25
26/08/2022 14:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
07:55 | 2022-08-23
26/08/2022 14:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact