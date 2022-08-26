Advertisement

إقتصاد

فنجان القهوة مهدد بارتفاع سعره...مشكلة جديدة تواجه اوروبا!

Lebanon 24
26-08-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-984328-637970918929193398.jpg
Doc-P-984328-637970918929193398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في الأشهر القليلة الماضية، ارتفعت أسعار القهوة في كافة أنحاء الدول الأوروبية، بسبب مشكلات كثيرة تتعلق بالتغير المناخي، الخدمات اللوجستية وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن، ما يهدد بارتفاع أسعار فنجان القهوة في القارة العجوز.
Advertisement

وذكر تقرير لموقع "دويتشه فيلي" الألماني أن المقاهي في أنحاء العاصمة الألمانية برلين، باتت تجني هوامش ربح أقل من المعتاد على مدار العامين الماضيين، وذلك لأنها لم ترفع أسعار القهوة، على الرغم من ارتفاع أسعار حبوب القهوة عالميًا.

إلا أن التقرير، والذي نشر يوم الأربعاء، لا يستبعد أن ترتفع أسعار القهوة في الفترة القادمة في أوروبا بشكل عام، وفي ألمانيا على وجه الخصوص.

وقال مدير التسويق بشركة "فيورد كوفي روستيرس"، جوردان مونتغمري، إن أسعار القهوة كانت تدور حول مستوى 0.85 دولارًا للرطل في شهر ايار من عام 2019، وهو أدنى مستوى منذ عام 2004.

وأضاف مونتغمري أن أسعار القهوة ارتفعت بشكل كبير وصل إلى 2.60 دولارا للرطل في نهاية تموز الماضي، ويتم تداولها حاليًا عند 2.16 دولارا للرطل خلال الشهر الجاري.
 
وتحدد بورصة "انتركونتيننتال" في ولاية نيويورك بأميركا أسعار العقود الآجلة لبيع حبوب قهوة "أرابيكا"، وهي أشهر أنواع حبوب القهوة.

وذكر التقرير أن ضعف اليورو أمام الدولار يضر بأسعار القهوة في أوروبا واليابان، نظرًا لأن أسعار القهوة مقومة بالدولار.

وقال مونتغمري إن الزيادة في أسعار القهوة وارتفاع قيمة التكاليف الأخرى أجبرته على تحويل بعض هذه الزياداتا إلى العملاء، إذ ارتفعت أسعار منتجات القهوة التي تبيعها الشركة على متجرها الإلكتروني على الانترنت.

وأوضح أن أسعار القهوة ارتفعت بنحو 6 بالمئة في الأشهر 12 الماضية، ما دفعه لزيادة الأسعار على المستهلكين، وأضاف أن المقاهي ستعاني بشكل أكبر بسبب ارتفاع التكاليف وفي ظل وجود حد أدنى لأجور العاملين في ألمانيا، ما يعني أن جزءًا أكبر من الزيادات في التكاليف قد يتحملها العملاء.
(سكاي نيوز)
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:01 | 2022-08-26
07:30 | 2022-08-26
07:04 | 2022-08-26
06:58 | 2022-08-26
06:45 | 2022-08-26
04:30 | 2022-08-26
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website