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إقتصاد

على شاكلة اوبك..روسيا وإيران تتجهان لتأسيس "كارتل" عالمي للغاز!

Lebanon 24
26-08-2022 | 08:00
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ذكر موقع "أويل برايس" (oilprice) أن روسيا وإيران تتحركان لتأسيس كارتل (حلف) عالمي يضم مصدري الغاز على شاكلة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
 
وأشار الموقع المتخصص في شؤون الطاقة، إلى أن التحالف الروسي الإيراني مرشح للسيطرة على أكبر قدر ممكن من احتياطيات الوقود الأزرق في العالم.
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ونقل الموقع عن مصدر رفيع يعمل عن كثب مع وزارة البترول الإيرانية: "ينظر إلى الغاز على نطاق واسع على أنه المنتج الأمثل في الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، لذا فإن التحكم في أكبر قدر من التدفق العالمي للغاز سيكون مفتاحا للسيطرة على (قطاع) الطاقة على مدى السنوات العشرين القادمة".

وفي وقت سابق وقعت شركة "غازبروم" والشركة الوطنية الإيرانية للنفط مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار في مجال الغاز، وينظر مراقبون إلى المذكرة  على أنها نقطة انطلاق لتمكين روسيا وإيران من تنفيذ خطتهما طويلة الأمد لتكونا مشاركتين أساسيتين في الكارتل (أوبك للغاز).
 
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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