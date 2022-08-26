تراجع طفيف للدولار.. اليكم تسعيرته الصباحية!

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، ما بين 32900 و33000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الخميس، ما بين 33550 و33650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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