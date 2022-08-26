إنخفاض ملحوظ للدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

إنخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة، وبلغ عصر اليوم، 32450 - 32550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

Advertisement وكان دولار السوق الموازيّة تراوح صباح اليوم، ما بين 32900 - 33000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.