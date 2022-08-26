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إقتصاد
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
26-08-2022
|
14:00
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إنخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة، وبلغ مساء اليوم، 32300 - 32400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 32450 - 32550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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