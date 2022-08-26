بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

إنخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة، وبلغ مساء اليوم، 32300 - 32400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 32450 - 32550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.