تقارير ترجح استحواذ "أمازون" على الشركة المطورة للعبة الفيديو الشهيرة "فيفا"‏

زعمت تقارير أن شركة "أمازون" ستقوم بشراء شركة "‏EA‏"، المطورة للعبة الفيديو البارزة ‏‏"فيفا" لكرة القدم.‏

لكن دحضت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية هذه التكهنات، اليوم الجمعة، وقالت نقلا عن مصادر لم تسمها: "لا شيء سيحدث".

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وقفزت أسهم شركة "EA" بأكثر من 4 في المئة في تعاملات ما بعد ظهيرة اليوم، بعد أن ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأميركية أن "أمازون" ستعلن، اليوم الجمعة، أنها تخطط لتقديم عطاءات لناشر ألعاب الفيديو، المعروف بألعابه الشهيرة، مثل "فيفا" و"مادن" و"أيبكس ليجندز".

ونقلت "سي إن بي سي" عن متحدث باسم "أمازون" قوله إن الشركة لا تعلق على الشائعات أو التكهنات، بينما ورفض متحدث باسم شركة "EA" التعليق على صفقة الاستحواذ المزعومة.



يشار إلى أن شركة "أمازون" تمتلك بالفعل "تويتش"، وهي خدمة بث مشهورة بين لاعبي الفيديو، كما أنها أطلقت خدمة الألعاب السحابية الخاصة بها، "لونا"، والتي تقدم امتيازات ألعاب كجزء من برنامج الولاء "أمازون برايم" الخاص بها.

وكانت شركة "مايكروسوفت" الأميركية قالت إنها ستشتري شركة الألعاب "Activision Blizzard"، في صفقة ضخمة تقدر قيمتها بـ68.7 مليار دولار أميركي.

(سبوتنيك)