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إقتصاد

واردات المكسيك من روسيا... هل ارتفعت؟

Lebanon 24
27-08-2022 | 04:00
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استوردت المكسيك بضائع من روسيا بقيمة 1.193 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران من هذا العام، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن بنك المكسيك.
وفي تموز، تجاوز حجم الواردات من روسيا 275 مليون دولار، وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ المكسيك.
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وفي النصف الأول من عام 2022، بلغ حجم واردات المكسيك من روسيا 1.193 مليار دولار، وفقا لبنك المكسيك، وهو ما يزيد بنسبة 20.85٪ عن رقم العام الماضي (987.6 مليون دولار).
وتعد روسيا المورد الدولي الرئيسي للأسمدة إلى المكسيك بحصة تبلغ حوالي ربع جميع واردات النيتروجين والنيتروجين المختلط والفوسفور وأسمدة البوتاس.
وتشمل الواردات الهامة الأخرى من روسيا الصلب المدلفن والألمنيوم والمطاط الصناعي.
 
 
(سبوتنيك)
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