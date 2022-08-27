دولار السوق الموازيّة يفتتح على إرتفاع... إليكم تسعيرته الصباحيّة

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم، على تسعيرة تتراوح ما بين 32350 - 32450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 32300- 32400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.